Автобус с людьми скатился со склона в Байкал

В Иркутской области микроавтобус с пассажирами скатился в озеро Байкал.

Инцидент произошел в Ольхонском районе днем 8 августа около туристической базы "Тойнак". Микроавтобус непроизвольно начал движение и скатился по склону в воду, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

В момент движения в автобусе находились люди, они получили травмы. Количество пострадавших в сводке полиции не уточняется. В салоне сидели 17 человек, пишет издание "Ирсити".

На месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Прокуратура начала проверку.