Туристов эвакуировали с вулкана на Камчатке после смерти пилота вертолета

Спасатели эвакуировали туристов с вулкана Крашенинникова на Камчатке, где они оказались из-за смерти пилота вертолета.

Как стало известно, вертолет Robinson с шесть туристами на борту экстренно сел на вулкан на территории Кроноцкого заповедника. 59-летнему пилоту резко стало плохо за штурвалом. Он сумел посадить машину и стал ждать помощи. К сожалению, спасти мужчину не удалось. Никто из пассажиров не пострадал.

На помощь вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. Туристов и тело пилота эвакуировали в город Елизово.

Как сообщает telegram-канал "112", пилотом оказался местный рыбопромышленник, миллионер Игорь Кан. Он регулярно проводил экскурсии. Транспортные прокуратура и Следственный комитет проводят проверку.

На Камчатке проявляют активность семь вулканов. Ранее Ключевскому и Крашенинникову присвоили "оранжевый" код авиационной опасности.