Дерзкое ограбление из отделения "Почты" устроили московские "Бонни и Клайд"

В Москве разыскивают двоих неизвестных, которые сегодня утром ограбили отделение почты на юге города. В медицинских масках, с предметом, похожим на пистолет, они зашли с чёрного хода и забрали почти 5 миллионов рублей.

Это тот самый служебный вход, через который двое в масках проникли в почтовое отделение. Они были вооружены пистолетом или предметом, похожим на пистолет. Сейчас здесь проводятся оперативные действия, место оцеплено, работают следователи.

Ограбление произошло около 7 утра. В отделении находился один сотрудник, который готовился к смене. Большинства работников ещё не было на месте. По предварительной информации, грабители — мужчина и женщина - ворвались в дверь, через которую принимают крупные посылки, и вынесли из помещения более 4,5 млн рублей. После нападения они скрылись на машине.

Почтовое отделение открылось по расписанию в 9:00 и продолжает работу в штатном режиме. Посетители отправляют и получают посылки и бандероли. Сотрудники выглядят растерянными, от комментариев отказываются.

В обычном режиме функционируют и торговые точки арендаторов - на месте банковские служащие, сотрудники маркетплейсов. Все они узнали о случившемся, придя на работу.

Подозреваемых в хищении крупной суммы разыскивают правоохранители. Прокуратура взяла расследование обстоятельств дела под свой контроль.