Собянин открыл электродепо "Столбово"

Сегодня, накануне дня строителя, мэр Москвы Сергей Собянин дал старт движению по транспортной развязке у станции метро "Корниловская". Она, а также несколько реконструированных дорог и съездов в поселке Мосрентген, значительно улучшат ситуацию в этом районе и сделают более удобным выезд на Калужское шоссе. Кроме того, глава города открыл электродепо "Столбово". Как оно изменит жизнь москвичей в этом районе и облегчит труд работников метро?

Первые составы уже обслуживаются в новом электродепо "Столбово". Это не просто "гараж" для поездов, а целый высокотехнологичный город - на площади около 100 тысяч квадратных метров - более 50 корпусов. И самый крупный - цех для отстоя и ремонта составов. С автоматизированной системой мойки и диагностики.

"На электродепо предусмотрена связка автоматического диагностического поста для диагностики и обточки колесной пары. В случае необходимости, состав автоматически заходит на канаву, где предусмотрена обточка колесных пар. Это позволяет сократить время на диагностику и выявление, и на скорейшую выдачу подвижного состава", - пояснил Дмитрий Доловов, руководитель строительства АО "Мосинжпроект".

Уникальность проекта - в его интеграции сразу с двумя линиями метро. Три соединительные ветви ведут к Сокольнической линии, и одна к Троицкой. Из-за того, что они проходят почти перпендикулярно, подземный тоннель под Солнцевским шоссе делает крутой поворот, закручиваясь практически в спираль. Это была одна из сложностей, которую удалось преодолеть строителям. Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня одним из первых проехал по маршруту.

"В преддверии Дня строителя сегодня сдается целый ряд объектов: около 11 км дорог, три путепровода и вот это самое современное электродепо "Столбово", которое будет обслуживать Троицкую линию, которая в настоящее время находится в активной стадии строительства. Поздравляю строителей с профессиональным праздником. Благодарю их за самоотверженный труд на благо Москвы, москвичей и нашей страны. С праздником, друзья", - сказал Собянин.

Большим подарком городу ко Дню строителя стала многоуровневая развязка около станции метро "Корниловская" - более шести километров дорог, включая три путепровода и продуманные съезды, которые значительно сэкономят время автомобилистам.

Теперь с Калужского шоссе напрямую можно проехать к станциям Троицкой линии метро. Раньше это занимало от 20 минут до получаса, теперь же до "Корниловской" и "Тютчевской" можно добраться за 7-10 минут.

Колонны грузовиков проверили новую развязку на безопасность. Для того, чтобы сдать объект в кратчайшие сроки, строители работали круглосуточно, соблюдая режим тишины. И переложили сотни километров коммуникаций.

"Сократятся перепробеги машин до 20 минут. То есть пробок будет меньше и обеспечит транспортную доступность уже существующей застройки Мосрентгена с новыми кварталами фонда реновации", - рассказал Андрей Андреев, заместитель генерального директора компании-генподрядчика.

Новая развязка уже учитывает будущую застройку района Коммунарка и упрощает подъезд к крупнейшему агрокластеру. А самое главное - разгружает крупнейшие магистрали и улучшает логистику для тысяч жителей Новой Москвы.