Московские школьники отправились в Большую арктическую экспедицию

Московские школьники и студенты колледжей отправились в Большую арктическую экспедицию, уже пятую, организованную столичным Департаментом образования и науки.

В аэропорту Домодедово накануне вечером их провожали родители и наставники, которые готовили ребят к сложным условиям северного лета и научной работе. За 14 дней им предстоит провести ряд исследований, выполняя задания пяти институтов Российской академии наук. Это даст возможность пополнить базу данных об экосистеме Арктики. Кроме того, школьникам предстоит восстановить мемориал полярникам.

"Один отряд - хранителей истории - будут реконструировать самый северный мемориальный комплекс на материке Евразия, на мысе Челюскин. А второй отряд совершит стокилометровое путешествие с научными целями, с задачами научного волонтерства по побережью моря Лаптевых и окажется в наиболее труднодоступных участках нашей российской Арктики", - рассказал Матвей Шпаро, руководитель Большой Арктической экспедиции.