Москвичи могут пройти бесплатную диагностику по профилактике онкозаболеваний ЖКТ

Отработано всё до мельчайших деталей. У каждого пациента на руке - браслет с персональным QR-кодом. Всех просят переодеться в специальную одежду и ждать приглашения на процедуру. Как правило, она длится меньше часа. Безопасна и безболезненна. Гастро- и колоноскопию проводят под мягкой медицинской седацией. Оборудование - самое современное. Увеличение изображения всех мельчайших новообразований - две-три тысячи раз - позволяет провести точную диагностику. И даже сразу удалить некоторые их них.

"Соответственно, если аденоматозная ткань имеет в себе злокачественный потенциал, также она удаляется - до сантиметра данные образования у нас удаляются. Всё, что больше одного сантиметра, в условиях эндоскопического центра не удаляется. Выполняется биопсия, пациент направляется в стационар", - рассказал Магомед Амиров, заведующий отделением №2 эндоскопической службы ММНКЦ им. С.П. Боткина.

Злокачественные образования желудочно-кишечного тракта коварны тем, что могут долго развиваться бессимптомно, никак не проявляя себя. А обнаружить их и удалить, как известно, лучше на самой ранней стадии. Пройти обследование превентивно и бесплатно сейчас могут москвичи старше 45 лет. В электронных медицинских картах у них уже автоматически открыты направления. Дальше можно самостоятельно записаться, выбрав удобный день и время.

Проводят такие скрининговые исследования в поликлиниках и специализированных эндоскопических центрах. В Москве их пять. В Боткинской больнице центр был создан четыре года назад. И за это время - 250 тысяч исследований.

"За четыре года мы выявили две с половиной тысячи пациентов с уже имеющимися онкологическими заболеваниями. К сожалению, уже не на ранних стадиях это были распространенные онкологические заболевания. Но есть и хорошие новости, правда, эти цифры не большие, но за четыре года 300 пациентам были диагностированы и удалены онкологические заболевания на ранних формах", - отметила Ирина Коржева, профессор, руководитель эндоскопической службы ММНКЦ им. С.П. Боткина.

Здесь же, в эндоскопическом центре, после проведённого обследования есть возможность попасть и на приём к врачу-гастроэнтерологу, обсудить результаты.

"И соответственно пациенту тоже легче от того, что ему в центре уже дали всю возможную информацию и плюс назначили лечение, чтобы не бежать опять в поликлинику", - отметила Ирина Коржева.

Планируется, что в этом году возможностью пройти обследование воспользуются три с половиной миллиона москвичей, которые решили не откладывать заботу о здоровье на потом.