Сына Валерии обвинили в побоях жены: Пригожин дал четкий ответ

Недавно жена младшего сына певицы Валерии Арсения Лиана сообщила в своем личном блоге о том, что попала в больницу. Она рассказала, что упала со стула, когда поправляла шторы. Лиана сильно ударилась, у нее разболелась голова. В результате ее госпитализировали, но вскоре выписали.

После этого в Сети распространилась информация, будто Лиана слукавила. Якобы на самом деле муж Арсений поднял на нее руку. Будто бы, утверждали в Интернете, это уже случалось, но на сей раз Лиана решила публично пожаловаться на ушибы, тем самым дав понять супругу, что больше терпеть не намерена.

Журналисты связались с супругом Валерии, продюсером Иосифом Пригожиным, чтобы тот прокомментировал эти слухи. Тот дал четкий ответ. По его словам, это вранье, а распространяет его "недосягаемый" человек. Продюсер отметил, что Арсений очень спокойный и выдержанный.

"Он никогда в жизни даже голос не повышает, не то чтобы руку на кого-то поднять. Это абсолютнейшая провокация и ложь. Желаю ему гореть в аду. Потому что он клевещет на человека", - заявил Пригожин Teleprogramma.org.