Появились подробности аварии, в которой разбился Максим Галкин*

Максим Галкин* попал в ДТП в Юрмале. Артист ехал на велосипеде, когда его протаранил автомобиль. Об инциденте рассказала журналистка Божена Рынска. По ее словам, авария произошла еще 4 августа, но юморист по какой-то причине предпочитает не афишировать эту информацию, хотя виновник ДТП — водитель автомобиля.

По словам Божены, артист серьезно разбился - в результате аварии у него "разрезало руку", и еще неизвестно, сможет ли после заживления Галкин* ею полностью пользоваться.

Теперь же стали известны подробности неприятного инцидента. Их раскрыл сам юморист на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Для начала он дал понять, что не унывает и продолжает работать.

"Я ехал на велосипеде по всем правилам, у меня было ноль промилле алкоголя в крови. Ехал я по главной дороге, но, к сожалению, автолюбитель, который ехал по боковой дороге, выскочил на главную, не затормозив, и я в него врезался", - рассказал Галкин*.

При этом он подчеркнул, что все запланированные концерты он отработает, несмотря на свой гипс.

* признан иностранным агентом на территории России