Путин обсудил с главами Казахстана и Узбекистана итоги беседы с Уиткоффом

О том, как прошли переговоры в Кремле со Стивеном Уиткоффом, сегодня по телефону обсудили Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Глава нашего государства поделился с коллегой оценками встречи. А лидер Узбекистана, поблагодарив за важную информацию, поддержал усилия в поисках дипломатических путей для урегулирования украинского кризиса.

Ещё одной темой разговора стало двустороннее сотрудничество. Лидеры подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем укреплении стратегического партнёрства.

Также сегодня Владимир Путин позвонил по телефону президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Обсудили ход диалога с Вашингтоном, в том числе итоги встречи в Кремле со спецпосланником Дональда Трампа.

Лидер Казахстана, выразив признательность за информацию, приветствовал шаги, направленные на поиск мирного решения конфликта. Кроме того, Путин и Токаев рассмотрели актуальные темы двусторонней повестки - экономическое сотрудничество, реализацию инфраструктурных проектов, а также подготовку к предстоящим мероприятиям на высшем уровне.