Известный актер Павел Деревянко женился на своей избраннице Зое Фуць. Влюбленные оформили отношения сегодня, 8 августа, в ЗАГСе Барвихи, передает Super.

Интересно, что для популярного артиста этот брак первый. До этого Павел Деревянко был десять лет с Дарьей Мясищевой, которая родила ему пару дочек.

Напомним, что Павел Деревянко сделал предложение Зое Фуць в мае на стадионе. О том, что у них роман, пара объявила в прошлом году. Однако в Сети информация об отношениях Павла и Зои появилась еще в 2021 году. Избранница моложе актера на 14 лет.

В том же году, кстати, Деревянко откровенно рассказал, что расстался с матерью своих детей. Тогда он утверждал, что они с Дарьей начали конфликтовать и, чтобы не доводить до крайности, решили разойтись. Это пошло на пользу их отношениям.

"У нас была прекрасная, хоть и нестандартная семья. Сейчас, когда мы с Дашей официально расстались, я все равно называю ее, Варю и Сашу своей семьей. Потому что, по сути, так и есть", - резюмировал актер.