Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака

Овны
Конец ретро Меркурия – это настоящий праздник для вас. В честь этого дня не грех надеть что-то яркое, обновить гардероб, купить давно желанную вещь.
Тельцы
Дома станет легче дышать - будто воздух очистится. Мелкие споры с близкими сойдут на нет, а потерянная вещь найдётся в самом очевидном месте.
Близнецы
Переговоры, поездки, встречи - все снова закрутится в желанном для вас темпе. Ваши слова будут звучать очень уверенно, а письма доставляться вовремя.
Раки
Деньги начнут вести себя более предсказуемо. Вы найдете способ погасить долг или получите предложение, благодаря которому разбогатеете.
Львы
Меркурий в вашем знаке рванул вперед. Вы снова на волне удачи: делайте заявления, презентуйте себя и принимайте комплименты - их будет много.
Девы
Настроение меняется на спокойное и ясное. Это отличный момент, чтобы разобраться в своих мыслях, избавиться от сомнений и неопределенности.
Весы
Новости, встречи, тёплые разговоры – общения будет много. Вас ждет всплеск популярности - пишите посты, выкладывайте фото, собирайте лайки.
Скорпионы
Лед тронулся, и вы снова в своей стихии. Дела, которые стояли на паузе, сдвинутся с места, а лень, апатия и нерешительность исчезнут.
Стрельцы
Учеба, поездки, планы на будущее - все будет складываться само собой. Если давно хотели обсудить отпуск или начать обучение, сделайте это сегодня.
Козероги
Вы в шаге от финансового успеха. Возможно, решится затянувшаяся проблема, вы найдете новый источник доходов или способ экономии.
Водолеи
Ваши отношения получат второй шанс. Сегодня хорошо поговорить с партнером по душам или просто устроить свидание с каким-нибудь сюрпризом.
Рыбы
Рабочие процессы и повседневные дела скоро начнут решаться одно за другим. У вас будет больше энергии и вы сможете возобновить тренировки или диету.