Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака

Овны

Конец ретро Меркурия – это настоящий праздник для вас. В честь этого дня не грех надеть что-то яркое, обновить гардероб, купить давно желанную вещь.

Тельцы

Дома станет легче дышать - будто воздух очистится. Мелкие споры с близкими сойдут на нет, а потерянная вещь найдётся в самом очевидном месте.

Близнецы

Переговоры, поездки, встречи - все снова закрутится в желанном для вас темпе. Ваши слова будут звучать очень уверенно, а письма доставляться вовремя.

Раки

Деньги начнут вести себя более предсказуемо. Вы найдете способ погасить долг или получите предложение, благодаря которому разбогатеете.

Львы

Меркурий в вашем знаке рванул вперед. Вы снова на волне удачи: делайте заявления, презентуйте себя и принимайте комплименты - их будет много.

Девы

Настроение меняется на спокойное и ясное. Это отличный момент, чтобы разобраться в своих мыслях, избавиться от сомнений и неопределенности.

Весы

Новости, встречи, тёплые разговоры – общения будет много. Вас ждет всплеск популярности - пишите посты, выкладывайте фото, собирайте лайки.

Скорпионы

Лед тронулся, и вы снова в своей стихии. Дела, которые стояли на паузе, сдвинутся с места, а лень, апатия и нерешительность исчезнут.

Стрельцы

Учеба, поездки, планы на будущее - все будет складываться само собой. Если давно хотели обсудить отпуск или начать обучение, сделайте это сегодня.

Козероги

Вы в шаге от финансового успеха. Возможно, решится затянувшаяся проблема, вы найдете новый источник доходов или способ экономии.

Водолеи

Ваши отношения получат второй шанс. Сегодня хорошо поговорить с партнером по душам или просто устроить свидание с каким-нибудь сюрпризом.

Рыбы

Рабочие процессы и повседневные дела скоро начнут решаться одно за другим. У вас будет больше энергии и вы сможете возобновить тренировки или диету.