Трамп смачно врезал обманувшему его Нетаньяху

СМИ узнали о конфликте, который произошел между Дональдом Трампом и Биньямином Нетаньяху. По версии телеканала NBC, американский президент буквально наорал на израильского премьера, из-за того, что тот, по мнению хозяина Белого дома, врет ему о положении жителей сектора Газа.

Инцидент произошел в конце июля во время телефонного разговора Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху. Израильский премьер заявил американскому президенту, что массового голода в Газе нет, а информация об этом недостоверна и сфабрикована ХАМАС.

Трамп перебил Нетаньяху и начал кричать на него. Президент США заявил, что его помощники предоставили доказательства того, что дети в Газе действительно голодают, поэтому он не хочет слышать от премьера Израиля, что информация о голоде — фейк.

В Израиле уже поспешили опровергнуть сообщения американских СМИ. Как заявили агентству РИА Новости в пресс-службе израильского премьера, информация о "словесной перепалке на повышенных тонах" является ложной.