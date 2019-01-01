В центре Петербурга в историческом доме рухнул потолок

В историческом центре Санкт-Петербурга обрушился потолок между первым и вторым этажами дома на Невском проспекте. Один человек погиб, ещё один находится в реанимации. Площадь обрушения - около 30 квадратных метров. Известно, что в квартире проводили ремонтные работы. Возбуждено уголовное дело.

Это кадры из квартиры, где произошло обрушение. В полу - огромный пролом диаметром в несколько метров - сквозь него видно помещение этажом ниже. Все вокруг завалено строительным мусором. Все случилось неожиданно. В квартире на втором этаже, где ранее была сделана незаконная перепланировка, а последнее время по решению суда помещение приводили в первоначальный вид.

Все утро жилищные службы выносили тяжелые мешки с кусками штукатурки, гипсокартона и кафельной плитки. Именно из-за них, по предварительным данным, все и случилось. По некоторым данным, строители, в нарушение всех норм, просто складировали тяжелые мешки в одном углу, и перекрытия не выдержали.

Сам этот дом - номер 103 по Невскому проспекту - строили в конце 19 века, и с тех пор ни разу капитально не ремонтировали, лишь недавно покрасили фасад. Несколько лет назад на втором этаже началась одна из самых распространенных и грустных городских эпопей.

Незаконные перепланировки - настоящая беда исторического центра Санкт-Петербурга. До революции дома строили по-другому, с огромным комнатами и высокими потолками. Стремясь побольше заработать на такой недвижимости, собственники зачастую делят одну квартиру гипсокартонными перегородками на несколько студий и продают или сдают каждую из них как отдельное жилье.

Так произошло и здесь. В 2019-м году некогда трехкомнатную квартиру площадью почти 100 квадратных метров "распилили" на целых шесть однушек – причем, каждую оборудовали отдельным санузлом и миникухней. В итоге у жилплощади сейчас 6 собственников, с долями как бы в общей коммунальной квартире. Обеспокоенные жители забили тревогу, и добились, чтобы помещению вернули первоначальный вид.

Но работы шли медленно. Те, кого обязали их проводить, экономили буквально на всем. В том числе на вывозе мусора. В итоге старинные балки между этажами не выдержали перегруза и треснули. Обломки посыпались на четырех человек в квартире на первом этаже. Там тоже рабочие делали ремонт. Двое выпрыгнули в раскрытые окна, третьего успели вытащить из-под завалов - его с травмами увезли на скорой. Четвертый - 30-летний мужчина - погиб. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности во время строительных работ. Прокуратура проводит проверку.

Дом уже обследовали на предмет дальнейшего обрушения - угрозы не нашли. Жителям разрешили вернуться в квартиры. Они говорят: эта трагедия была лишь вопросом времени. А сколько еще таких "нехороших квартир" в Санкт-Петербурге - остается только догадываться.

По закону контролировать проведение внутренних строительных работ обязан собственник помещения. Кто из шестерых хозяев обрушившейся квартиры будет отвечать за гибель человека, определит следствие. Во многом это зависит от того, был ли заключен договор у заказчика на проведение работ и была ли соответствующая лицензия у исполнителя.