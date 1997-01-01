Агутин высказался о Варум и нарвался на скандал

Леонид Агутин и Анжелика Варум являются одной из самых красивых и крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Отношения артистов начинались с сугубо деловых: они записали дуэт. Однако постепенно совместное творчество переросло в нечто большее.

Несмотря на то, что они были вместе с 1997 года, а в 1999 году у них родилась дочь Лиза, лишь в 2000 году официально оформили отношения. Варум и Агутин сыграли свадьбу в Венеции.

Несколько лет назад Анжелика и Леонид оказались на грани развода. Тогда певца сняли в компании другой женщины. Артистка собрала чемоданы и молча уехала от супруга. Впоследствии Агутин честно признавался, что ему стоило немалых усилий добиться прощения. Варум говорила в интервью, что очень страдала.

К счастью, выяснив отношения, пара поняла, что не может расстаться, и продолжает радовать многочисленных поклонников не только своим союзом, но и творчеством. Несмотря на то, что после начала СВО Анжелика Варум ушла в тень (ходили слухи, будто артистка покинула Россию, перебравшись жить к дочери в США), певица периодически выходит на сцену и поет с супругом, а еще активно участвует в прочих его музыкальных проектах.

На днях Леонид Агутин пообщался с прессой и попал в скандал. В Сети муссируют его короткий разговор с журналисткой издания Super. По мнению интернет-пользователей, певец буквально хамил.

"Ты откуда, моя хорошая? А, так я и знал. Мир так и окрасился в желтый цвет. Что вы там? Про Анжелику Варум? Прекрасно все. Стараемся друг друга не нервировать", - заявил артист.

Теперь в Сети комментаторы обсуждают, почему обычно вежливый и сдержанный Леонид Агутин на сей раз позволил себе такое поведение.