Лукашенко предложил провести в Беларуси переговоры Путина, Трампа и Зеленского

Беларусь готова принять переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с предводителем киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Как заверил Лукашенко в интервью журналу Time, которое приводит БелТА, Владимир Путин с удовольствием встретился бы с американским коллегой Дональдом Трампом в белорусской столице и в целом "это будет выглядеть достойно".

Формат предлагается следующий: "Первый день — американо-российские отношения, к примеру, обсуждаем. Во второй день, если придем к согласию по проекту документа какого-то, приглашаем Зеленского, Лукашенко, Петрова, Сидорова".

При этом Лукашенко подчеркнул, что к переговорам нельзя подходить спонтанно — они нуждаются в предварительной проработке и подготовке, а сам российско-украинский конфликт необходимо решать, исходя из сегодняшних реалий.

Президент Беларуси выразил мнение, что если разумно провести переговоры, Россия никогда больше не будет воевать с Украиной, главное — это "вопрос договоренностей", а в дальнейшем "жизнь отрегулирует".

Тем временем близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал "Пул Первого" сообщил, что президенты России и Беларуси пообщались по телефону. Однако пока детали этой беседы не разглашаются. Кремль пока не подтверждал и сам факт этого разговора.

До того российский лидер заявил, что его встреча с Владимиром Зеленским возможна. Для таких переговоров должны быть созданы надлежащие условия, однако в целом "я ничего в целом не имею против, это возможно", отмечал Владимир Путин.