Предводитель киевского режима Владимир Зеленский признал, что Украина не сможет вернуть территории, вошедшие в состав Российской Федерации, военным путем. Об этом рассказали в Великобритании.

Как пишет The Telegraph, официально Украина не может признать российский суверенитет над Крымом и Севастополем, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями — по украинской конституции глава государства или Верховная рада не вправе самостоятельно решать вопросы территориальных переделок.

Однако, подчеркивает издание, Зеленский осознает невозможность отвоевать утраченные территории у России и признает необходимость поиска дипломатических решений.

При этом Киев, по информации The Telegraph, готов к перемирию по линии фронта, но без международного признания контроля России над Крымом и ее новыми регионами.

Ранее источники раскрыли детали предложения американской стороны по урегулированию конфликта на Украине, которое привез в Москве спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Там, в частности, говорилось, что киевский режим должен фактически признать территориальные приобретения России. Формально это предлагается оформить как отсрочку обсуждения территориального вопроса на 49 или 99 лет.