Заговорила первая жена любовника Дибровой: "Более ушлого человека я не встречала в своей жизни"

В скандальном разводе Полины и Дмитрия Дибровых появился новый участник. Объявилась первая жена Романа Товстика Юлия. Женщина считает, что очень зря многие поддерживают обманутую подругу Полины, мол, Елена и сама хороша.

Первая жена кума Дибровых в соцсети рассказала, что ее браку было 10 лет, когда появилась юная красавица. Девушка сразу поняла, что Роман — очень перспективный бизнесмен, явно добьется много, и стала оказывать ему знаки внимания.

"Елена Товстика начала окучивать, когда ей было 17, а ему 28, пару лет побыла в любовницах, но активно старалась чтобы жена узнала. Вот почему у них расходится инфа, Лена пишет 22 года вместе, а он 19, то есть он брак посчитал, а она все время вместе. Там нацеленность — уровень бог. Ей реально курсы надо преподавать по манипулированию, она владеет всеми техниками", — заявила Юлия.

Спустя время женщина поняла, что все сложилось к лучшему, она не держит зла на Елену. Но считает, что не справедливо, что жену Товстика все жалеют, а Полину выставляют коварной разлучницей. "Более ушлого человека я не встречала в своей жизни! Что называется снимаю шляпу. По брачнику она получит прилично (это вранье, что её хотят оставить без всего), а дети (старшие) терпеть её не могут, потому что кроме родов она никогда ими не занималась", — отметила бывшая жена бизнесмена.

Юлия уверена, что старшие дети сами захотят жить с Романом. Якобы отец для них значит гораздо больше. "Они сами выберут папу, потому что маму они и не знают. А мелкие так и будут продолжать жить с нянями", — заключила первая супруга Товстика.