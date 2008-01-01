Лукашенко не видит сына Колю президентом Беларуси

Александр Лукашенко заявил, что не видит своего сына Николая в большой политике. Действующий президент Беларуси попросил не называть его своим преемником.

"Нет, он не преемник. Я так и знал, что хотите спросить. Нет, нет, нет. Вот ты у него спроси - ты его можешь так сильно обидеть этим", - сказал глава государства в интервью журналисту Time.

Кроме того, Лукашенко высказался о своем участии в новых президентских выборах. По его словам, он не пойдет на новый срок.

В интервью Time президент Беларуси заявил, что хотел уйти раньше, но ему пришлось остаться у власти, потому что "был поставлен вопрос так, будто он предатель и хочет сбежать" (цитата по ТАСС).

"Нет, я сейчас уже не планирую, уже не планирую. Я, единственное, могу себе позволить где-то для себя, я это тоже не озвучивал: ну, слушайте, если Трампу скоро 80, и он прилично выглядит", - добавил Лукашенко.

Выборы президента Беларуси должны состояться не позднее 20 января 2030 года.

Это не первый раз, когда Александр Лукашенко делает заявление о том, что его сын не станет президентом Беларуси. Впервые Николай появился на публике в 2008 году, тогда мальчику было всего 4 года. До этого момента общественность не видела младшего сына белорусского президента и могла о нем лишь догадываться. Затем мальчик стал сопровождать отца практически на всех мероприятиях и даже летать с родителем в командировки.