В США анонсировали встречу Путина и Трампа в Риме 11 августа

Российский и американский президенты Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться уже в понедельник, 11 августа. Об этом рассказали информированные источники в США.

Как отмечает телеканал Fox News, в качестве предполагаемого места проведения российско-американского саммита рассматривался Рим. Однако источник ТАСС, в свою очередь, уверял, что Европа "не устроит как место встречи" договаривающиеся стороны, поэтому итальянская столица в этом качестве исключена.

Сам Владимир Путин рассказал, что у России много друзей, которые готовы помочь с организацией встречи с американским президентом, в том числе — ОАЭ. По словам российского лидера, это "было бы одним из подходящих, вполне подходящих мест".

При этом в европейских политических кругах разочарованы решением президента США встретиться с российским коллегой — в Европе крайне расстроены тем, что "Трамп не оказал ни капли давления на Путина", невзирая "на весь шум".