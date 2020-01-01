Арзамасова показала дочь от Авербуха: народ в восторге от фото

В семье Елизаветы Арзамасовой и Ильи Авербуха радость. Сегодня, 8 августа, исполнился год их дочери Лии. По такому поводу популярная актриса опубликовала в своем официальном телеграм-канале фотографию наследницы.

"Именинница принимает поздравления! Нашей Лиечке исполнился Годик!" - сообщила звезда комедийного фильма "Папины дочки".

Ранее Елизавета выложила "кружок", в котором показала украшенную воздушными шариками комнату и, едва сдерживая слезы радости и умиления, сообщила, что уже подготовилась к знаменательному дню.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

В комментариях многочисленные поклонники пришли в восторг при виде фото девочки. Фанаты рассыпались в комплиментах и поздравлениях.

Напомним, что вторую беременность Арзамасова перестала скрывать, когда округлившийся живот стало невозможно скрывать. Отметим, что у актрисы есть сын Лев. 14 августа ему исполнится четыре года.

Илья Авербух и Елизавета Арзамасова оформили отношения в конце 2020 года. Причем для самого главного дня популярная актриса выбрала не классическое белое платье, а скромный голубой наряд.