Индия опровергла отказ от закупок американского оружия из-за пошлин

Публикации западных средств массовой информации о том, что Индия якобы поставила на паузу закупки вооружений у Соединенных Штатов, не соответствуют действительности. Такое заявление сделало в пятницу, 8 августа, индийское Министерство обороны.

Ранее источники утверждали, будто индийские власти решили поставить на паузу планы закупок вооружений у Соединенных Штатов из-за повышения таможенных пошлин на товары из Индии, ввозимые в США. Это якобы касалось приобретения Индией боевых машин Stryker производства General Dynamics Land Systems и противотанковых ракет Javelin, которые выпускают Raytheon и Lockheed Martin.

Однако Минобороны Индии подчеркнуло, что указанная информация "является ложной и сфабрикованной", сообщает ТАСС.

Ранее отмечалось, что индийские власти были неприятно поражены отсутствием уважения со стороны президента США Дональда Трампа. Угрозы американского политика ввести санкции против Индии из-за закупок российской нефти лишь усилили недоверие Нью-Дели к Вашингтону, особенно после требования Трампа закупать больше американских вооружений.

В марте американский министр торговли Говард Латник уверял, что Соединенные Штаты гораздо надежнее России в качестве партнера по поставкам вооружений. Он предлагал Индии учесть это, обещая атмосферу "любви и привязанности".