Судьба армяно-азербайджанского конфликта решится в Вашингтоне

Этот документ, который намерены подписать Армения и Азербайджан, официально называется рамочное мирное соглашение. Но Дональд Трамп, он же посредник, не был бы Трампом, если бы не назвал его историческим. В выигрыше якобы останутся все стороны. Президент США получит статус миротворца. Ильхам Алиев и Никол Пашинян с его, Трампа, легкой руки из заклятых врагов превратятся в добрых соседей. Главное условие – подписание договора о Зангезурском транспортном коридоре. Он проходит по территории Армении, и формально Ереван сохранит юрисдикцию. Азербайджан получает прямое наземное транспортное сообщение со своим эксклавом - Нахичеванской автономией. США берут этот коридор в субаренду для строительства и управления инфраструктурой. Вот только так складно лишь на бумаге.

"Этот конфликт начался сразу после развала Советского Союза. Но его предпосылки как локального конфликта появились уже в 80-х годах. Армия Азербайджана сейчас значительно сильнее армянской. И, конечно, Армения заинтересована в заключении этой сделки. Но нельзя исключать и экономические интересы США", - отметил Джим Райс, профессор Гарвардского университета.

Зангезурский коридор -это трасса протяженностью примерно 43 километра. Авансом за океаном ему уже придумали новое название. "Путь Трампа для международного мира и процветания". Рулить им будут американские частные компании. Например, гигант "Эксон Мобил". А нефть, газ, редкоземельные металлы из Центральной Азии теперь пойдут в Европу новым путем. И, конечно, в обход России. 40 процентов прибыли заберут США. По 30 оставят Азербайджану и Армении.

"Главной будет американская компания, которая будет контролировать этот коридор, знаете, такой сухопутный Панамский канал. Американцы еще имеют право вызвать туда вооруженные силы иностранные, третьих стран", - объяснил Андрей Суздальцев, политолог, заместитель декана факультета мировой экономики и политики ВШЭ.

Кстати, охранять магистраль тоже собираются специалисты из США. И, по предварительным данным, эту функцию поручат американским ЧВК. Численность контингента около тысячи человек. Разместят его, само собой, в Армении.

"Встреча в Белом доме - это больше всего про Дональда Трампа и его эго, чем про Армению и Азербайджан. Есть опасность, что администрация Трампа и он сам больше рассматривают эту сделку как приобретение недвижимости, чем как попытку установить в регионе долгосрочный и устойчивый мир", сказал Ричард Гирагосян, политолог, глава центра региональных исследований.

Позицию премьер-министра Пашиняна многие открыто называют капитуляцией. Но тому торговать национальными интересами не впервой. Сначала сдал Нагорный Карабах. Потом несколько приграничных сел. Теперь вот Зангезур. В прессе уже пишут, что Пашинян превращает Армению в такое "закавказское Гуантанамо". Принципы, мнение народа, добрососедство, которое веками складывалось с Россией, не в счет.

Кстати, Армения, несмотря на явную антироссийскую политику премьер-министра, до сих пор получает российский газ по цене 165 долларов за тысячу кубометров. Проще говоря, с внушительными скидками. Для сравнения, Китай получает голубое топливо по 257 долларов.

Но дело не столько в экономике или энергетике, сколько в геополитике. Главная цель – ослабить влияние России в регионе. Зангезурский коридор - это только начало экспансии Запада. В перспективе – контроль над важнейшими транзитными маршрутами между Каспием и Европой и всей инфраструктурой. Можно не сомневаться, что обнуление контактов с Россией и переориентация на Запад будут сопровождать и внедрение американских военных стандартов. Впрочем, оказаться за бортом должны еще Иран и Китай. Тегеран в результате этой сделки получает американскую военную базу на своей северной границе. А Пекин - конкурента своему проекту "Один пояс- один путь".

"Что касается Армении, она становится вне зоны российского влияния, потому что, по сути дела, она передает свою безопасность и свой суверенитет в руки гаранта - Соединенных Штатов Америки", - считает политолог Павел Данилин.

Самое наивное – надеяться, что Азербайджан, поддержанный "старшим братом", раз и навсегда откажется от территориальных претензий к Армении. И когда-нибудь вполне может потребовать контроль уже не только над Зангезурским коридором, но и всей областью Сюник. А что Пашинян? Ему, по мнению экспертов, за все уступки, а по большому счету - предательство своей страны и народа, обещана личная безопасность. Где нибудь на вилле в Калифорнии или шале в Швейцарии.