Орбан призвал Францию и Германию от имени всего ЕС провести саммит с Россией

Франции и Германии следует от имени всего ЕС провести саммит с Россией по украинскому урегулированию. С таким предложением выступил премьер-министр Венгрии. Виктор Орбан заявил, что руководству Евросоюза такую важную миссию доверять нельзя после того, как оно показало себя во время торговых переговоров с США. Речь о провальном для Старого Света соглашении, заключенном в Шотландии. Ну а пока главная политическая интрига сохраняется вокруг предстоящей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

Репортаж Евгении Проскурновой.