Путин провел телефонные разговоры с Си Цзиньпином и Нарендрой Моди

Об итогах встречи со спецпосланником президента США Владимир Путин по телефону проинформировал председателя КНР.

Си Цзиньпин поддержал урегулирование украинского кризиса на долгосрочной основе. Главы государств также обсудили некоторые актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, в том числе предстоящий визит Владимира Путина в Китай на саммит Шанхайской организации сотрудничества.

Еще один телефонный разговор - с премьер-министром Индии. Нарендра Моди подтвердил последовательную позицию республики в пользу политико-дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины. Кроме того, лидеры обменялись мнениями по основным вопросам российско-индийских отношений.

Итоги визита спецпосланника Трампа в Москву также были озвучены в ходе отдельных телефонных разговоров Владимира Путина с президентами Белоруссии, Казахстана и Узбекистана - Александром Лукашенко, Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым. Затронули собеседники и двусторонние вопросы.