Орлова в шоке от рыдающих по умершей Полине Малининой: "Бухынбалтэ таскала за волосы, а теперь скорбит"

Бывшая участница "Дома-2" скончалась в Нижнем Новгороде. Полина с молодым человеком вернулась в свою квартиру на окраине города и больше оттуда не вышла. Мужчина сбежал, а тело Малининой через три дня нашли друзья.

Эта новость повергла в шок коллег Полины по "Дому-2". Народ не может поверить, что молодой, красивой девушки больше нет. Одной из первых высказалась о трагедии Кристина Бухынбалтэ. Бывшая возлюбленная Вани Барзикова рассказала, что дружила с Малининой и теперь ее сердце разбито.

"Только Бог знает, что на самом деле там произошло. Давайте помолимся за упокой ее души. Сколько боли было внутри нее! Малыш, пусть твоя душа найдет покой там на небесах", — написала Бухынбалтэ на своей странице в соцсети.

После Кристины на горячей теме решила хайпануть и Яна Захарова. Она пустила слух, что история Полины очень похожа на произошедшее с Либерж Кпадону, мол, о смерти Малининой тоже стало известно только через месяц.

"Если кто-то что-то знает, напишите, пожалуйста. Давайте не будем ни о ком говорить плохо, только хорошее. В любом случае есть много положительных моментов о которых можно вспоминать", — сказала Захарова.

Ксения Орлова, которая была в одно время с Полиной на "Доме-2", шокирована таким лицемерием. Девушка рассказала, что на телестройке многие недолюбливали Малинину, плохо к ней относились, а теперь рыдают на камеру ради лайков. "Кристина накинулась на Полину со спины и таскала ее за волосы, а теперь скорбит", — негодует Ксения.