На Западе старательно создают образ "кровожадного" российского лидера, хотя Владимир Путин абсолютно не такой. Об этом заявил в пятницу, 8 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко.

Белорусский политик отметил в интервью журналу Time, которое приводит БелТА, что россиян пытаются выставить агрессивными и кровожадными — для этого проводятся информационно-психологические операции, в которых преуспели на Западе и научили этим технологиям украинцев.

В качестве примера Лукашенко привел события в Буче, где "все не так было, как показывали". Имела место "хорошо спланированная акция, чтобы показать агрессивность, кровожадность — "убийцы россияне", подчеркнул белорусский президент.

Лукашенко также подчеркнул, что "говорить о том, что мирные города, бьет по мирному населению Россия, а украинцы такие пушистые, в белых перчатках, — это несправедливо".

О попытках сформировать образ врага в лице России ранее говорили в российском Министерстве иностранных дел. Ведомство заявило протест итальянской стороне из-за одиозных высказываний высокопоставленных представителей официального Рима, направленных против нашего государства. Это не соответствует интересам народа Италии, подчеркивал МИД.

Руководитель Бюро национальной безопасности Польши Дариуш Луковский признавал, что в Североатлантическом альянсе намеренно запугивают страны Запада разговорами об угрозе войны с Россией. Польский генерал пояснил, что таким способом членов НАТО пытаются заставить активнее наращивать свои военные мощности.