В Москве завершился период "тропических ночей"

Период "тропических ночей" в столичном регионе завершен. Это констатировал в пятницу, 8 августа, метеоролог Михаил Леус, уточнив, что таким термином называют ночи, когда температура не опускается ниже 20 градусов тепла.

Как написал эксперт в своем Telegram-канале, в условиях относительно малооблачной и спокойной погоды ночь на 8 августа в Москве оказалась самой холодной более чем за месяц. Столбики термометров опускались до 12,5 градуса тепла.

Леус подчеркнул, что процесс понижения ночных температур будет продолжаться, ночи в столице будут становиться все более и более холодными.

Эпитет "тропический" уже не раз применяли, говоря о погоде в Московском регионе. Так называли обрушившиеся на столицу летом мощные ливни. Подчеркивалось, что если сложить все дождливые дни за июнь и июль в Москве, получится, что столицу заливало 27 суток.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал, что в выходные 9-10 августа в Москве начнется бархатный сезон. Эксперт пояснил, что бархатный сезон – это когда не жарко, температуры воды и воздуха не очень отличаются друг от друга и составляют плюс 24–25 градусов.