Неожиданный поворот в скандале с Дибровой: вот что скрывает обманутая подруга Полины

Полина Диброва попалась на измене. Жена телеведущего закрутила роман с мужем лучшей подруги. Разразился скандал, обманутая приятельница боится, что у нее отберут детей, а шоумен топит горе в алкоголе.

Вот только пошел слух, что вся история может быть заранее спланирована. Подозрение появились после того, как стали известны имена адвокатов Дибровых. Полину во время развода будет защищать Марина Дубровская, а Дмитрия — Александр Добровинский. Вот только эти юристы вовсе не противники. Они давние знакомые и даже работали вместе.

"Они отличные дружочки, фотографий тому масса, общих дел — тоже. То есть это, вы знаете, такой спектакль для народа", — заявила адвокат Елены Товстик Екатерина Гордон.

Однако пользователи Сети капнули глубже и выяснили, что в итоге единственной пострадавшей в этом скандале может стать Гордон, которая объявила, что будет работать с Еленой Товстик бесплатно. Подозрения возникли из-за того, что защитница Дибровой работает в адвокатском бюро "Дубровская, Кузнецова и партнеры". И одна из учредителей компании — близкая подруга обманутой жены бизнесмена, пишет Woman.ru.

"Ирина Кузнецова — приятельница Елены Товстик, вместе в IronMan не раз участвовали. Подтверждаются слухи о том, что Полина и Елена все заранее согласовали между собой?" — задаются вопросами интернет-пользователи.

Народ уверен, что подруга Полины не так проста, как кажется на первый взгляд. Вероятно, подружки обо всем договорились и играют свои роли согласно сценарию.