Экономист Андрей Мовчан* и актриса Оксана Мысина* признаны иноагентами

Министерство юстиции России обновило в пятницу, 8 августа, реестр иностранных агентов. В него добавлены четыре физических и одно юридическое лицо.

Иностранными агентами признаны политолог Михаил Долиев*, экономист Андрей Мовчан*, актриса и режиссер Оксана Мысина*, блогер Андрей Сивенок*. Они распространяли фейки о российской власти и взаимодействовали с другими иноагентами, а также выступали против спецоперации.

В реестр иноагентов внесен также проект "Продолжение следует"*. Он пропагандировал запрещенное в России экстремистское ЛГБТ-движение, распространял фейки о российской армии и российской власти, выступал против специальной военной операции на Украине.

Актуальный реестр иностранных агентов опубликован на официальном сайте Министерства юстиции России.

Ранее Минобрнауки объявило, что не издавало никаких запретов относительно хранения книг иностранных агентов в студенческих общежитиях. Так ведомство отреагировало на появление в интернете скана документа, который якобы воспрещал студентам держать в общежитиях книги иностранных агентов Бориса Акунина* и Дмитрия Быкова*.

Тем временем зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что контент, авторские права на который принадлежат иностранным агентам, нужно конфисковать, а гонорары за его использование следует пустить на нужды российской армии.

* физическое или юридическое лицо, признанное иностранным агентом и внесенное в соответствующий реестр