Сборной России по футболу нашли еще одного соперника

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с национальной командой Боливии. Об этом рассказала в пятницу, 8 августа, пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Как уточнили в РФС, матч планируют провести 14 октября на "ВТБ-Арене" в Москве. Этому будут предшествовать встречи российской сборной с Иорданией, Катаром и Ираном, сообщает ТАСС.

Между тем Украина пытается сорвать футбольный матч России и Иордании. Украинская ассоциация футбола разослала спортивным ассоциациям письма с требованием "немедленно принять соответствующие меры, чтобы не допустить дальнейших нарушений решений ФИФА и УЕФА и сохранить единство футбольной семьи".

До того Российский футбольный союз сделал интригующее заявление. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов не исключил, что осенью в числе соперников национальной команды окажется одна из лучших сборных мира. Ходили слухи, что это может быть Бразилия или Аргентина.