Лишившийся сына Павел Прилучный и его красавица-жена покинули Россию

Агата Муцениеце в конце июля вернула сына от Павла Прилучного. Суд встал на сторону актрисы и Тимофей остается жить с ней. Однако адвокат актера заявил, что тот будет обжаловать это решение. Более того, смириться с таким положением дел артист не намерен.

Но пока Прилучный решил сделать перерыв. Актер с женой и младшим сыном отправились в путешествие. Они покинули Россию и уже несколько дней наслаждаются морем и солнцем в Турции. Правда, супруга Павла Зепюр Брутян жалуется, что ей очень тяжело на отдыхе.

Дело в том, что на курорте перед 29-летней актрисой возникло слишком много соблазнов. На своей странице в соцсети Зиппи посетовала, что ее постоянно соблазняют десерты, которые подаются в отеле на завтрак, обед и ужин. Актриса очень любит сладенькое, но не может себе позволить даже одну конфетку.

"Знаю, что если я себе позволю тут сладкое... Я не остановлюсь, а потом буду ругать себя, что прилетела домой и привезла с собой два килограмма на боках", — поделилась с поклонниками жена Прилучного.

Актер любимую поддерживает. Павел готов вместе с Зепюр соблюдать диету. Более того, супруги не делают во время отпуска перерыв в посещении спортзала.