NYT: Трамп приказал готовиться к нанесению ударов по Латинской Америке

Президент США Дональд Трамп поручил американскому Министерству обороны начать подготовку к применению военной силы против нескольких латиноамериканских наркокартелей, которым в Соединенных Штатах придан статус террористических организаций.

Как пишет The New York Times, секретная директива Трампа дает Пентагону право проведения прямых операций против наркокартелей на море и на иностранной территории. Американские военные уже прорабатывают план действий.

Однако остается вопрос законности ударов ВС США по территории Латинской Америки с точки зрения международного права и американского законодательства, подчеркивает издание.

В январе, выступая с речью на своей инаугурации, Дональд Трамп пообещал, что объявит наркокартели террористическими организациями — так он и поступил сразу же после вступления в должность президента Соединенных Штатов.

При этом американский журналист Такер Карлсон предложил гражданам США задуматься, куда уходят их налоги. По его словам, заработанные непосильным трудом американцев деньги уходят на вооружение мексиканских наркокартелей — ими набивают карманы оборонные подрядчики.