Юрист Хаминский объяснил, чем грозит использование слова "хохол"

На использование слова "хохол" в речи нет безусловного запрета — всё зависит от контекста. Такое пояснение дал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Юрист прокомментировал по просьбе RT решение суда в Бурятии, оштрафовавшего женщину за оскорбительные высказывания в адрес украинца с использованием слова "хохлы". Ее обвинили в разжигании ненависти по национальному признаку.

Как подчеркнул Хаминский, сленговое обозначение национальности — например, "хохлы" или "жиды" — не всегда автоматически является нарушением закона. Использование таких слов не исключается в произведениях искусства.

Также если представитель определенной нации или народа использует подобное обозначение по отношению к самому себе без негатива — это не правонарушение.

Что касается жительницы Улан-Удэ, получившей штраф, сыграли роль умысел и контекст, но прямого запрета на использование слова "хохол" суд не устанавливал, отметил юрист.

Тем временем детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова предложила способ борьбы с засильем ненормативной лексики в обществе. По мнению Мишоновой, "за нецензурщину детей надо привлекать к ответственности", а также "как-то поставить на вид родителям", в том числе наказывать рублем, если их отпрыски ругаются матом.

Несколько слов дорого обошлись главе Нюксенского округа Вологодской области. Местный губернатор уволил чиновницу из-за видео в интернете, в котором ее дочь угрожала парню статусом своей матери и отправкой на спецоперацию.