Смольянинов* рассказал, что на самом деле происходит с Чулпан Хаматовой в Латвии

Признанный иноагентом и внесенный в список террористов и экстремистов актер Артур Смольянинов* рассказал, как сейчас живет Чулпан Хаматова. По словам звезды фильма "9 рота", у артистки-беглянки все прекрасно.

Смольянинов* опроверг, что в Латвии действует запрет на спектакли с российской актрисой. Такие слухи ходили после отмены постановки рижского театра, в которой должна была сыграть Чулпан. Артур* заявил, что никто не гнал Хаматову со сцены, просто постановку было решено перенести на другую площадку.

Актер признался, что по правилам театра, в котором должны были показывать спектакль с Хаматовой, все постановки должны быть на латышском языке. Поэтому и пришлось искать другую локацию для премьеры.

"Есть Рижский русский театр имени Михаила Чехова, он прекрасно функционирует и по-прежнему выпускает по пять премьер в год. Все на русском языке. Там ставит Юрий Бутусов, а Чулпан буквально две недели назад выпустила спектакль на латышком языке в театре "Дайлес", — заявил Смольянинов* в беседе с "Газетой.ру".

По словам актера, никто не мешает Чулпан работать в Латвии. У нее сейчас все хорошо.

Напомним, что Чулпан Хаматова одной из первых сбежала из России после начала СВО. Актриса была на гастролях и просто не вернулась домой, бросив даже детей. Наследники звезды приехали к ней позднее.

*Признан иноагентом на территории России, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга