Рядовой Олег Максимовских вместе с сослуживцами доставлял боеприпасы и продовольствие на передовую и подвергся миномётному обстрелу со стороны ВСУ. Укрывшись от разрывов, он обнаружил корректирующий огонь вражеский беспилотник и уничтожил его. Продвигаясь далее по маршруту, Олег ликвидировал ещё один дрон. Благодаря его грамотным действиям удалось избежать потерь среди личного состава и доставить груз нашим военным.

Гвардии младший сержант Алексей Бахмутский, действуя в составе расчёта самоходного артиллерийского орудия, уничтожил вражеский опорный пункт вместе с пехотой противника. Благодаря его умелым и решительным действиям, удалось ослабить оборону ВСУ, что способствовало продвижению наших войск, сообщает "ТВ Центр".