Трамп назвал место встречи с Путиным: это неожиданно

Стала известна дата и место встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры президентов России и США состоятся 15 августа на Аляске. ОБ этом первым заявил американский лидер, в Москве это подтвердили. Почему было принято такое решение, рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

"Россия и США - близкие соседи, граничат друг с другом. И представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив, и чтобы именно на Аляске был проведён столь важный саммит лидеров двух стран. На Аляске и в Арктике пересекаются и экономические интересы наших стран, просматриваются перспективы реализации масштабных и взаимовыгодных проектов", - отметил Ушаков.

Он также указал, что президенты двух держав сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. В ближайшие дни Москва и Вашингтон посвятят активной и напряжённой проработке практических и политических параметров встречи на высшем уровне.

Говоря о перспективах развития диалога лидеров двух стран, Ушаков сообщил, что есть намерение провести следующую встречу Владимира Путина и Дональда Трампа на российской территории и соответствующее приглашение уже передано президенту Соединённых Штатов, сообщает "ТВ Центр".