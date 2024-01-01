Канатная дорога с пассажирами оборвалась в Нальчике

Пять человек получили травмы и ранения в результате обрыва канатной дороги в Нальчике. Об этом в пятницу, 8 августа, рассказали в центре медицины катастроф Кабардино-Балкарии.

Как подчеркнули в ведомстве, тяжело пострадавших среди раненых нет, сообщает ТАСС. В то же время РИА Новости со ссылкой на источник в республиканских правоохранительных органах пишет, что пострадали около десяти человек.

На месте происшествия работают представители экстренных служб. Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Telegram-канал Mash отмечает, что туристы и местные жители неоднократно жаловались на плохое состояние механизма фуникулера — он часто ломался и останавливался во время работы. При этом "сотрудники-пенсионеры не проводят инструктаж", а людей внутрь "запихивали на скорости".

SHOT сообщает, что в 2024 году на той же самой канатке застревали туристы из-за резкой остановки по непонятной причине — тогда эвакуировали 12 человек, в том числе четверых детей. На этот раз люди упали с высоты от четырех до семи метров.