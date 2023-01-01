Российская сторона категорически отвергла идею провести встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Риме по двум причинам. Об этом рассказали в пятницу, 8 августа, информированные источники.

О готовности Москвы и Вашингтона устроить двусторонний саммит на высшем уровне стало известно всего лишь днем ранее, однако уже активно обсуждается место встречи.

Как пишет Corriere della Sera, глава итальянского кабмина Джорджа Мелони предложила Соединенным Штатам провести встречу Путина и Трампа в Риме. Госсекретарь США Марко Рубио якобы озвучил это предложение европейским коллегам, а предводитель киевского режима Владимир Зеленский успел заявить, что его этот вариант устраивает.

Однако Россия выступила против проведения саммита в Риме, поскольку "считает Италию страной, слишком явно выступающей на стороне Украины". Кроме того, Италия является членом Римского статута и подчиняется решениям Международного уголовного суда — он в 2023 году выдал ордер на арест российского лидера Владимира Путина.

Ранее российский МИД вызывал временного поверенного в делах Италии Джованни Скопа. Ему высказали возмущение в связи с непрекращающейся антироссийской кампанией в итальянских СМИ и недовольство отсутствием реакции на одиозные заявления высокопоставленных представителей итальянской власти, направленных против России.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев, участвующий в российско-украинских переговорах в Стамбуле, предупредил, что "очень многие противники России пытаются сорвать этот диалог, пытаются ему помешать, пытаются дезинформировать руководство США о различных фактах".