Уехавшая из России Лера Кудрявцева показала фигуру в купальнике

Лера Кудрявцева после скандала с мужем Игорем Макаровым покинула Россию. Телеведущая забрала дочь Машу и отправилась в Болгарию, где несколько лет назад купила апартаменты на берегу моря.

Напомним, Лера месяц назад сообщила, что у нее в семье большие проблемы. Макаров неизлечимо болен — у хоккеиста алкоголизм. Кудрявцева призналась, что испробовала все, но спортсмен и полгода не может продержаться после очередного рехаба. Блондинка заявила, что устала спасать любимого и у нее буквально опускаются руки.

После таких откровений жены Макаров публично сорвался. "Да заткнись уже!" — написал хоккеист на своей странице в соцсети, обращаясь к Лере.

В итоге Кудрявцева решила, что лучше им с дочкой побыть подальше от Макарова. Лера увезла Машу в Болгарию и теперь хвастается фотографиями с отдыха. На одном из снимков телеведущая предстала в купальнике, продемонстрировав стройные ножки и сверкнув оголенным плечиком.

На фото Кудрявцева позировала с дочкой на территории ЖК, где расположена ее квартира. Поклонники от кадра пришли в восторг. Народ отметил, что Лера находится в потрясающей форме.