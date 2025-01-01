В Госдуме предложили заморозить цены на продукты первой необходимости

Глава думской фракции партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов призвал российское правительство с 1 сентября до Нового года заморозить цены на продукты первой необходимости.

Как написал политик в своем Telegram-канале, в сентябре эксперты предсказывают новый резкий скачок цен из-за сезонного подорожания топлива, повышения тарифов на услуги ЖКХ, начала учебного года.

Миронов предложил зафиксировать цены на самые востребованные продукты на низшей точке инфляции, заявив, что это "не популистский лозунг, а логичное и эффективное решение".

Парламентарий не стал уточнять, на кого ляжет финансовое бремя реализации этой инициативы, однако подчеркнул, что "повышать цены дальше уже просто недопустимо".

Ранее сообщалось, что в России впервые с начала 2025 года зарегистрировали недельную дефляцию — снижение цен, хотя и несущественное, всего на 0,5%. Произошло это, преимущественно, за счет сезонного удешевления овощей и фруктов.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сравнивала инфляцию с температурой у человека, утверждая, что "это лекарство — высокая ключевая ставка — она помогает справиться с перегревом спроса, и мы видим, что инфляция уже начала снижаться".