В ФРГ объяснили, почему Европа так боится встречи Путина и Трампа

В Европе боятся будущих переговоров и возможных договоренностей между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом заявил немецкий военный эксперт, полковник в отставке Ральф Тиле.

Как пояснил эксперт в комментарии N-TV, "Трампу важна мировая система, власть и деньги в мире", при этом "ему нужны Россия и российские природные ресурсы", а "Европа ему безразлична".

При этом российский лидер интуитивно чувствует американского коллегу и умело ведет переговоры, постепенно осуществляя собственные планы, заявил Тиле. Владимир Путин "ни от одной из своих целей не отказывается, но постепенно приближается к их достижению".

Германский полковник призвал Европу проснуться, поскольку "для нас сейчас оба опасны — и Трамп, и Путин".

Ранее источники рассказали, что Россия против проведения встречи Путина и Трампа в Риме, так как "считает Италию страной, слишком явно выступающей на стороне Украины" и в целом Европа "не устроит как место встречи".

Некий высокопоставленный чиновник отмечал, что Европа рассматривает планируемый российско-американский саммит на уровне глав государств как победу Владимира Путина, поскольку он "изначально добивался" именно этого.