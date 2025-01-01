Собянин: 38 социальных объектов введено в Москве с начала 2025 года

Сергей Собянин сообщил в посте в телеграме, что были подведены итоги работы столичного Комплекса градостроительной политики и строительства за 7 месяцев 2025 года.

"В Москве сохраняются высокие темпы ввода недвижимости. Основными задачами остаются возведение домов по программе реновации, создание комфортной и сбалансированной городской среды, а также развитие транспортного каркаса. Сейчас одновременно возводятся 17 станций метро, в том числе Рублёво-Архангельской линии, приступили к проходке Бирюлёвского радиуса", - написал мэр.

По его словам, создание социальной инфраструктуры остается одним из приоритетных направлений. За 7 месяцев ее пополнили 38 объектов.

"В планах на 2025–2028 годы - строительство ещё порядка 200 школ, детских садов, поликлиник, больничных корпусов, спортивных комплексов и других зданий", - уточнил глава города.

