Объявился еще один любовник Полины Дибровой: молодой красавчик из Ростова

Жена Дмитрия Диброва попалась на измене. Полина закрутила роман под носом у мужа. Она тайно встречалась с другом семьи Романом Товстиком. Отношения с любовником супруга телеведущего хотела сохранить в тайне, но мужчина решил уйти из семьи и жениться на Дибровой.

Когда разразился скандал, Полина пыталась замять ситуацию. Она уверяла, что в ее отношениях с телеведущим все порядке. Но тут заговорила жена Романа. Женщина рассказала, что ей пришлось пережить из-за двойного предательства.

Интересно, что ни Дибров, ни его жена не раскрывают подробности происходящего. Это заставляет журналистов искать информацию через окружение пары. Так, "Комсомольская правда" пообщалась с ростовским модельным агентством, с которым в юности сотрудничала Полина. Там рассказали, что до встречи с телеведущим красавица страстно влюбилась в своего коллегу Сергея. Они вместе выходили на подиум, парень отвечал Полине взаимностью.

Страстный роман не оборвался даже когда Дибров заинтересовался девушкой. После знакомства Полина не ответила на симпатию телеведущего. Но Дмитрий не сдался и вернулся через год. Он нашел подход к Полине через ее родителей. Когда во второй раз шоумен предложил девушке уехать с ним в Москву, она уже не устояла и бросила Сергея.

Позже парень признался, что хоть и любил Полину, но чувствовал, что им не по пути. Однако и после замужества Диброва продолжила общение со своей первой любовью.

По данным "КП", на днях они переписывались и обсудили в том числе развод Полины и роман с миллиардером. Якобы Диброва призналась бывшему, что у нее возникли очень сильные чувства к другу, девушка дала понять, что это не мимолетная связь — все обдуманно и серьезно.