Организация Объединенных Наций готова предоставить свою штаб-квартиру в Нью-Йорке в качестве места проведения личной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом рассказали в пятницу, 8 августа, в офисе генерального секретаря ООН.

При этом представители генсека всемирной организации уточнили, что запросов о предоставлении площадки для российско-американского саммита не получали, сообщает РИА Новости.

Пока ни место, ни дата встречи Путина и Трампа не обозначены. Sky News со ссылкой на анонимного представителя Белого дома утверждает, что политики могут встретиться на неделе 11-17 августа. В качестве возможной площадки называли ОАЭ, Венгрию, Швейцарию и Рим.

Однако источники заявили, что Россия категорически отвергла Рим в качестве места встречи Путина и Трампа, поскольку Италия слишком явно поддерживает киевский режим, а также подчиняется решениям Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест российского лидера Владимира Путина.

Между тем в ФРГ заявили, что в Европе договоренностей между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, так как американскому политику "нужны Россия и российские природные ресурсы", а "Европа ему безразлична".