Зеленский пожаловался, что Россия не обращает внимания на ультиматумы

Запад поддержал Украину, установив крайний срок для России для прекращения огня, однако "видим, что россияне на это не обращают внимания". На это посетовал в пятницу, 8 августа, предводитель киевского режима Владимир Зеленский в своем очередном обращении к украинской нации.

Зеленский пожаловался на неэффективность ультиматумов с дедлайнами, которые не заставили российскую армию прекратить боевые действия, включая "более сотни ударных дронов <…>, еще в течение дня удары авиабомб, интенсивные штурмы на фронте".

По мнению главы киевского режима, достичь "устойчивого мира" получится, только "если все одинаково будут воспринимать возможности и угрозы". При этом Зеленский умолчал о том, что Россия не раз вводила режим прекращения огня, однако украинские националисты его не соблюдали.

Ранее источники в США предупреждали, что вероятность того, что российский лидер Владимир Путин пойдет на уступки, как того потребовал в своих ультиматумах президент США Дональд Трамп, крайне мала. Согласиться на перемирие, по версии источников, Москва может только после того, как обретет полный контроль над ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями.

На Западе и прежде отмечали, что ультиматумы Трампа могут обернуться против него самого. У России, чья армия уверенно движется вперед на фронте, нет стимулов прекращать боевые действия на Украине. При этом у Вашингтона нет явных козырей, способных принудить Москву делать то, чего она сама не желает.