Запад поддержал Украину, установив крайний срок для России для прекращения огня, однако "видим, что россияне на это не обращают внимания". На это посетовал в пятницу, 8 августа, предводитель киевского режима Владимир Зеленский в своем очередном обращении к украинской нации.

Зеленский пожаловался на неэффективность ультиматумов с дедлайнами, которые не заставили российскую армию прекратить боевые действия, включая "более сотни ударных дронов <…>, еще в течение дня удары авиабомб, интенсивные штурмы на фронте".

По мнению главы киевского режима, достичь "устойчивого мира" получится, только "если все одинаково будут воспринимать возможности и угрозы". При этом Зеленский умолчал о том, что Россия не раз вводила режим прекращения огня, однако украинские националисты его не соблюдали.

Ранее источники в США предупреждали, что вероятность того, что российский лидер Владимир Путин пойдет на уступки, как того потребовал в своих ультиматумах президент США Дональд Трамп, крайне мала. Согласиться на перемирие, по версии источников, Москва может только после того, как обретет полный контроль над ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями.

На Западе и прежде отмечали, что ультиматумы Трампа могут обернуться против него самого. У России, чья армия уверенно движется вперед на фронте, нет стимулов прекращать боевые действия на Украине. При этом у Вашингтона нет явных козырей, способных принудить Москву делать то, чего она сама не желает.