Мама Наташи Королевой резко постарела: фото, от которого слезы на глаза наворачиваются

Маме Наташи Королевой в феврале этого года исполнилось 79 лет. Судьба у зажигательной пенсионерки была нелегкой. Но она всегда оставалась жизнерадостной, казалось, что мама Люда никогда не состарится.

Прежде чем прийти к беззаботной жизни, Людмила Порывай перенесла личную трагедию. Выйдя замуж в 19 лет за Владимира Порывая и родив от него двух дочерей, женщина рассчитывала провести с любимым немало лет. Однако ее мечтам не суждено было сбыться. Порывай похоронила мужа в 1993 году, причем Владимиру было всего 53.

После кончины супруга мама Наташи Королевой переехала в Америку. Тогда многие граждане России и Украины стремились за океан в поисках более счастливой жизни. В случае с Людмилой Ивановной все сложилось как нельзя лучше.

В Майами Порывай встретила новую любовь. Вдовец, бизнесмен Игорь Эльперин понимал боль Людмилы Ивановны и смог заботой и добрыми словами расположить к себе немолодую уже женщину. С новым возлюбленным Порывай могла не переживать за свое будущее, ведь Эльперин уже тогда владел фирмой такси и сетью общепита. Неудивительно, что мама Королевой в итоге приняла от ухажера предложение руки и сердца.

Со вторым мужем Людмила Ивановна счастлива уже больше 20 лет и ни о чем не жалеет. Благодаря супругу в Америке Людмила Ивановна может жить как в сказке и не обременять себя работой. Она часто летает к дочери в Москву или Наташа навещает маму в Майами.

Пару лет назад от скуки Людмила Ивановна стала вести блог, но после волны хейта забросила его. Теперь свежие кадры с мамой Людой — большая редкость. Поэтому, когда в Сети появилось новое фото Порывай, поклонники принялись рассматривать его. На снимке мама Королевой предстала в халате, она позировала на балконе своей квартиры.

Всегда ухоженная и ярко накрашенная Людмила Ивановна на этот раз предстала без косметики. Она сняла свои любимые пестрые платья, смыла вызывающий макияж. В итоге из бойкой американки мама Королевой превратилась в обычную пенсионерку.

"У меня просто слезы на глазах от этого снимка. Как постарела мама Люда"; "Да, все мы не молодеем"; "Мне кажется, или у нее залысины закрашены вишневой краской?"; "Боже! Как изменила Людмила Ивановна. Сто лет ее не видела, и вот", — сокрушаются поклонники Порывай.