Собянин поздравил победителей конкурса лучших строительных проектов 2024 года

В Москве 8 августа чествовали лауреатов конкурса лучших строительных проектов 2024 года, сообщил в телеграме Сергей Собянин. Мэр поздравил всех победителей и пожелал им новых интересных проектов на благо Москвы и её жителей.

"В этот раз в числе лучших объектов: музей-заповедник "Коломенское", корпус Третьяковской галереи на Кадашевской набережной, культурно-досуговый центр "Полярный", дворец тенниса, государственный музей Л.Н. Толстого на ВДНХ, выставочно-культурный и экспозиционный центр Республики Узбекистан, инновационная школа "Новый взгляд" в Хамовниках, многофункциональный спорткомплекс вв Мневниковской пойме, технопарк "ЗИЛ", велопешеходный мост через Нагатинский затон", - рассказал глава города.

Проект года - восемь новых станций метро, в том числе "Новаторская", "Университет Дружбы Народов", "Тютчевская" и "Коммунарка". Кроме того, впервые были определены лучшие компании отрасли в номинации "Программа реновации".