В Госдуме призвали увеличить маткапитал до миллиона рублей

Размер материнского капитала в России при рождении первого ребенка нужно увеличить до 1 миллиона рублей, при рождении второго или последующего — до 1,3 миллиона рублей. С такой инициативой выступил в пятницу, 8 августа, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Парламентарий написал в своем Telegram-канале, что маткапитал — это целостный, эффективный и крайне востребованный механизм поддержки российских семей.

По словам Нилова, очень важно полноценно использовать его "точки роста", то есть спектр возможных услуг и размеры самого материнского капитала. Сейчас он составляет 690 266,95 рубля за первого ребенка и 912 162,09 рубля за второго или последующего (либо доплата в размере 221 895,10 рубля, если маткапитал был получен при рождении первого ребенка).

Депутат выступил не только за увеличение размера выплат, но также предложил разрешать тратить материнский капитал на лечение детей вне рамок системы обязательного медицинского страхования (ОМС) или на покупку отечественного автомобиля.

Ранее замглавы кабмина Татьяна Голикова, говоря о материнском капитале, заявила, что имеется очень серьезная проблема и большой вызов: приобретение семьями жилья в ипотеку, в том числе с применением материнского капитала, зачастую не дает им возможности родить еще детей.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков посетовал на то, что экономические меры — материнский капитал и различные пособия — не помогают решить проблему с рождаемостью в России. Глава региона заявил, что нужно "копаться в головах людей" и "перепрошивать информационную повестку".