Москвичам пообещали приятный бонус за магнитные бури

Жители и гости Москвы могут стать свидетелями полярного сияния, вызванного магнитными бурями. Об этом в пятницу, 8 августа, рассказала старший научный сотрудник лаборатории физики высоких энергий Московского физико-технического института Евгения Кравченко.

Как сообщила эксперт в интервью АГН "Москва", одно из приятных последствий магнитной бури – это полярное сияние, которое можно наблюдать даже за пределами полярного круга.

Во время магнитных бурь средней мощности слабое зеленоватое сияние на горизонте можно увидеть даже на широте Москвы, если любоваться этим явлением не помешает городская засветка.

Солнечная активность периодически приводит к возмущению геомагнитного поля Земли — так называемым магнитным бурям. Астрономы подчеркивали, что Солнце из режима сжигания энергии во множестве средних событий перешло в режим накопления энергии и формирования дискретных крупных взрывов.

Люди с повышенной чувствительностью жалуются на резкое ухудшение здоровья в эти дни. Эксперты рекомендуют следить за давлением, больше спать, меньше нервничать, воздержаться от спиртного и тяжелой еды, но побольше гулять на воздухе. Обладателям хронических заболеваний необходимо соблюдать все врачебные предписания.