66 дронов уничтожили над Россией

Силы ПВО с 17.25 мск до 22.40 мск уничтожили и перехватили 66 украинских БПЛА самолетного типа над российскими регионами, заявили в Минобороны:

16 – над территорией Орловской области, 
13 – над территорией Брянской области, 
10 – над территорией Краснодарского края, 
10 – над акваторией Азовского моря, 
6 – над территорией Республики Крым, 
4 – над территорией Калужской области, 
3 – над территорией Курской области, 
2 – над территорией Республики Адыгея, 
1 – над территорией Тульской области, 
1 над акваторией Черного моря.