66 дронов уничтожили над Россией

Силы ПВО с 17.25 мск до 22.40 мск уничтожили и перехватили 66 украинских БПЛА самолетного типа над российскими регионами, заявили в Минобороны:
16 – над территорией Орловской области,
13 – над территорией Брянской области,
10 – над территорией Краснодарского края,
10 – над акваторией Азовского моря,
6 – над территорией Республики Крым,
4 – над территорией Калужской области,
3 – над территорией Курской области,
2 – над территорией Республики Адыгея,
1 – над территорией Тульской области,
1 над акваторией Черного моря.