66 дронов уничтожили над Россией

Силы ПВО с 17.25 мск до 22.40 мск уничтожили и перехватили 66 украинских БПЛА самолетного типа над российскими регионами, заявили в Минобороны:

16 – над территорией Орловской области,

13 – над территорией Брянской области,

10 – над территорией Краснодарского края,

10 – над акваторией Азовского моря,

6 – над территорией Республики Крым,

4 – над территорией Калужской области,

3 – над территорией Курской области,

2 – над территорией Республики Адыгея,

1 – над территорией Тульской области,

1 над акваторией Черного моря.